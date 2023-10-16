برلماني: دعوة الرئيس السيسي لقمة القاهرة للسلام تعيد الأمل للقضية الفلسطينية

أكد خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام 2023، تعيد الأمل للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن القمة ستكون فارقة لحل أزمة القضية الفلسطينية، وإيقاف سقوط الضحايا والتصعيد في غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستجابة التي لاقتها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة هو انتصار حقيقي للموقف المصري تجاة القضية الفلسطينية، والتي ستساهم في وقف العدوان ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.

خالد أبو الوفا: الأيام المقبلة ستشهد أيضًا إدخال المساعدات

وستشهد الأيام المقبلة تحولًا كبيرًا نحو التهدئة الشاملة، بحسب ما قاله، خالد أبو الوفا، في بيان صحفي، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد أيضًا إدخال المساعدات وإنقاذ الشعب الفلسطيني نتيجة الهجمة التي شنها الكيان الصهيوني على الفلسطينين في قطاع غزة، وأدت إلى سقوط المئات من المصابين والضحايا.