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أشرف زكي يدعو الفنانين لوقفة تضامنية مع غزة غدا الثلاثاء

كتب:

بسمة شطا
09:21 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستنظم مساء الغد وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وإعلان التضامن معهم، متابعا: نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله.

وقفة تضامنية من نقابة الممثلين لدعم فلسطين

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فناني العالم.

وتابع الدكتور أشرف زكى: كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادى النقابة بالجيزة.

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