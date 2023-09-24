أشرف زكي يهنئ الأطفال المتميزين بعد اجتيازهم المستوى الأول بقسم التمثيل

هنأ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأطفال المتميزين الذين اجتازوا المستوى الأول لقسم التمثيل ضمن أكاديمية first step academy لفنون أداء الطفل تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.

واحتفل الدكتور أشرف زكي مع الأطفال المتفوقين وجرى تسليمهم شهادات التخرج بحضوره ومعه الفنان أيمن عزب والمهندس وائل عبدالله عضوي نقابة المهن التمثيلية، بالإضافة لحضور الفنان عصام عمر بطل مسلسل بالطو وحسني شتا.

وكرمت أكاديمية first step academy، المدربين القائمين على تدريب الأطفال بعد عرض المشروعات نتاج ورش التمثيل باللغة العربية والتمثيل باللغة الإنجليزية بحضور أولياء الأمور؛ إذ جرى تكريم كل من الفنانة عزة لبيب والمخرجة منار زين والفنان مصطفى عبد السلام والفنان محمد فاروق والفنانة هالة مرزوق، فيما تستعد الأكاديمية للإعلان عن استقبال الطلبات للالتحاق بالدفعة الجديدة قريبا.