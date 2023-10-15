أشرف زكي يدعم شهداء غزة: ندعو لوقفة تضامنية أمام نقابة المهن التمثيلية

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دعوة تضامنية لعدد من الفنانين من أجل الوقوف أمام مقر نقابة المهن التمثيلية ضد العدوان الآثم وما يفعله مع شعب فلسطين.

أشرف زكي يدعم ضحايا غزة

وأكّد أشرف زكي إقامة دعوة تضامنية قائلاً لـ«الوطن»: «هذا دورنا وواجبنا تجاه شعب فلسطين، فنحن نتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، لما يتعرضوا له من عنف وترهيب من العدوان».

وقد أصدرَت النقابة بياناً توضح من خلاله تفاصيل الوقفة التضامنية، وجاء البيان كالآتي: «تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين.. وندعو إلى وقفة تضامنية ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة».

موعد وقفة نقابة المهن التمثيلية

ومن المقرر أنَّ تُقام الوقفة التضامنية يوم الثلاثاء المقبل الموافق له 17 أكتوبر 2023 الجاري في تمام الساعة 8 مساءً، في نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

فنانون يدعمون شعب فلسطين

وقد دعم عدد من الفنانين شعب فلسطين، بعد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة، التي راح ضحيتها ما يقرب من 2000 شهيد.