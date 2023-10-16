قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية استطاعت فرض نفسها على الساحة العالمية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن ملف القضية الفلسطينية استطاع بقدرته على إيجاد نفسه، وعلى الحق التاريخي والإنساني والحضاري وعلى الأصعدة كلها أن يفرض نفسه على الساحة العالمية، وليس فقط على اهتمام المصريين.

اهتمام إعلامي واسع من القضية الفلسطينية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن ملف القضية الفلسطينية يحظى باهتمام وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والعربية والمحلية، والاهتمام الشعبي أيضا، لكن بأصعدة مختلفة ومتنوعة.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتبنى موقف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهو كان يحدث بالفعل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن تقرب المسافات، ومن ثم لم يكن ملاحظ هذا الموضوع.

الجميع يقف مع الحق الفلسطيني

وأوضحت أن الوطن العربي والشعب والصحافة المصرية على الأصعدة كلها بداية من رأس الدولة وأعلى قمة سياسية وإدارية في الدولة، وصولا إلى أفراد الشعب المصري بلا استثناء، الجميع يقف مع الحق الفلسطيني ويؤيده.

ولفتت أن مصر بها صحافة مصرية محترمة وتتضامن قلبا وقالبا وفعلا وصوتا ومكافحة للتدليس مع القضية الفلسطينية.