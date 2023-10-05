قصواء الخلالي تعود لتقديم برنامجها «المساء مع قصواء» على CBC ١٤ أكتوبر

تعود الإعلامية قصواء الخلالي إلى تقديم برنامجها «المساء مع قصواء» على قناة CBC يوم ١٤ أكتوبر، وذلك بعد تطويره.

قصواء الخلالي تعود لبرنامجها «المساء مع قصواء»

«المساء مع قصواء» هو أول برنامج ثقافي وسياسي ومجتمعي شامل، يهتم بالشأن الثقافي والوعي، وبناء الإنسان، حيث يذاع على قناة ‏CBC.

معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي، عملت كمذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية وقارئة نشرة سياسية ومقدمة برامج قصيرة.

التحقت بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بعد نجاحها في الاختبارات بتفوق وتم الاحتفاء بها كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح تلتحق بالتلفزيون المصري.

قدمت تغطيات إخبارية وحوارية سياسية للأحداث الجارية والزيارات الرئاسية الرسمية لمصر مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قدمت نشرات الأخبار الرئيسية مثل التاسعة وأحداث ٢٤ ساعة، وبرامج سياسية وإخبارية متعددة على شاشة ماسبيرو، وقدمت التوك شو الصباحي الشهير «صباح الخير يا مصر» لسنوات ثم تلاها مجموعة برامج أخرى.

قدمت التوك شو السياسي المسائي اليومي «على اسم مصر» على شاشة التلفزيون المصري لمدة عامين، وعملت مذيعة لإعلام رئاسة الجمهورية بالتلفزيون المصري، ونقلت أحداث مهمة للدولة.