ملك قورة: ردود فعل حكاية «ما تيجي نشوف» فاقت التوقعات

أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور تجاه حكاية «ما تيجي نشوف» من مسلسل «55 مشكلة حب»، وتصدرها محركات البحث وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل كل هذا التفاعل «الأمر فاق التوقعات».

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا النجاح الكبير الذي حققته حكاية «ما تيجي نشوف» يرجع إلى جهود الكاتب عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخبيري، طوال فترة التحضيرات والتركيز على أدق التفاصيل، إذ جرى عقد بروفات عدّة، لرسم ملامح الشخصيات قبل انطلاق التصوير.

وأثنت ملك قورة على الأجواء التي سيطرت على كواليس التصوير من سعادة وفرح، وكانت أقرب إلى الأجواء العائلية ما ظهر على الشاشة «أعتقد أنّ الجمهور لاحظ الكيمياء الفنية الموجودة بيننا كفريق عمل».

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

وتضم حكاية ما تيجي نشوف والذي يعرض على قناة ON، عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هنا شيحة وملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف

وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل ما تيجي نشوف، إذ يذاع المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ 12 ظهرا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرا.