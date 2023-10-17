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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها في المواقف الصعبة، ويمتلك العديد من الصفات الإيجابية التي تجعله شخصًا مقبولًا، ومحبوبًا لدى الآخرين، إلا أنه شخصية عنيدة، لا يمكن اقناعها بسهولة.

وتقدم الوطن عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء على الصعيد المهني

يسعى مولود برج الثور للحصول على عقود عمل خارج البلاد، وهذه الخطوة قد تعد من أفضل الخطوات التي يقوم بها في حياته؛ ولابد من استغلالها في التوقيت المناسب.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقول الخبراء، إنه وفي حالة وجود مشاكل بشكل مستمر بينك وبين شريك حياتك، يجب عليك أن تحاول تخصيص بضع ساعات من يومك لمناقشة القضايا التي تتسبب في حدوث خلافات، ومن الأفضل الانتهاء من تلك القضايا؛ لكي تستمتع بحياتك.

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