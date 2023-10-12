عضو بالنواب يهاجم الاتحاد الأوروبي: «موقفه مخزي ويجب مقاطعة»

شن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، هجومًا على الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه السلبي والمخزي بشأن ما يحدث من انتهاكات واضحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي موجه

وأضاف «عبدالقادر»: «أين بيانات الاتحاد الأوروبي اللاذعة التي تراقب حقوق الإنسان في الدول، وتتابعها، وتقيمها؟»، لافتًا إلى أن ما يحدث هو خير دليل على أن الاتحاد موجه وينفذ أجندة لا يخرج عنها، ويجب على العالم أن يدرك حقيقة هذا الكيان الزائف الذى تستند بياناته على الأكاذيب، والشائعات التى يسعى بها لضرب استقرار الدول وتنفيذ أجندة بعينها تخدم مصالح دول أخرى تريد أن تسيطر وتهيمن على مقدرات الشعوب، والأوطان، بل وتمنح نفسها الحق فى السيطرة على مقدرات الدول والاستيلاء على حقوق الشعوب، بطرق غير مشروعة.

مطالبة بمقاطعة الاتحاد الأوروبي

وطالب «عبدالقادر»، المجتمع الدولي بمقاطعة هذا الكيان الزائف، بعد أن كشف النقاب عن خداعه للعالم أجمع، وبدا واضحًا للجميع أن بياناته موجهة، وانتقاداته زائفة، وتقييماته غير سوية، وما يصدره لدول العالم والمجتمع الدولي أنه من أكبر المؤسسات التي يعتمد على تقييمها ورصدها للأحداث بشفافية أمر أصبح أكذوبة كبيرة.

وأضاف أن هذا الكيان الذي غير مصير دول وأطاح بأخرى، وعزز موقف أخرى ينفذ أجندة غربية غير سوية.