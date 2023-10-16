«صوتك مستقبلك.. انزل شارك» ندوة تثقيفية في أبو حمص بالبحيرة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مركز إعلام دمنهور، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، برئاسة وحضور نجلاء عباس، ندوة تثقيفية بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل شارك»، وذلك بمركز شباب أبو حمص، تحت إشراف اللواء مدحت الزغد، رئيس الوحدة المحلية.

فعاليات ندوة صوتك مستقبلك

وتم خلال فعاليات الندوة توعية السيدات والحضور بضرورة وأهمية المشاركة السياسية ودورهم وتقبل المرأة في العمل السياسي وحرية التعبير عن الرأي، ومن المستهدف حضور 300 مواطن ومواطنة للاستفادة من رسالة الندوة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة استمرار وتكثيف خطط وبرامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بالبحيرة

جاءت الندوة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وفي ضوء توجه الدولة نحو دعم دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها وتواجد المرأة في مراكز صنع القرار الأمر الذي من شأنه تحسين نظرة المجتمع للمرأة وتقبلها في العمل السياسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.