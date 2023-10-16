المرحلة الأولى.. توزيع تقاوي القمح والشعير على المزارعين بمطروح

أعلن المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، عن انتهاء المديرية من توزيع المرحلة الأولى من تقاوي القمح والشعير للمزارعين في المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية في المراكز، والتي بدأ توزيعها 10 أكتوبر الجاري، بواقع كمية 50 طنا من القمح و34 طنا للشعير، وجرى تسليمها لهم تحت إشراف المهندسين الزراعيين من مخازن المديرية.

كميات تقاوي القمح والشعير في مطروح

وقال وكيل وزارة الزراعة بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية طلبت من وزارة الزراعة هذا العام كمية من التقاوي سجلت 150 طنا من تقاوي القمح، و200 طن من تقاوي الشعير، وجار وصول باقي الكميات خلال الأيام المقبلة لاستكمال أعمال التوزيع على المزارعين المستحقين طبقا للأسماء المقيدة في الجمعيات الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بمطروح.

أسعار تقاوي الشعير والقمح بتخفيضات 50%

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أن التقاوي يجري توزيعها علي المزارعين بتخفيضات 50% بدعم من وزارة الزراعة، وأسعارها 390 جنيها لشيكارة تقاوي الشعير زنة 30 كيلوجراما، و305 جنيهات مقابل شيكارة تقاوي القمح زنة 30 كيلوجراما.

الزراعة على الأمطار والري الدائم

وأوضح وكيل زراعة مطروح، أن الزراعة في مطروح بالنسبة للشعير على مياه الأمطار، بينما القمح في مركزي سيوة والحمام على الري بنظام الغمر، وفي باقي المراكز على مياه الأمطار، ومحافظة مطروح تنتج أعلى إنتاجية في الفدان ومن أجود الأنواع التي تتناسب مع الأراضي الصحراوية ونظام الري.