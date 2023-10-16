مسيرة في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني

نظم حشد غفير من مواطني وأهالي محافظة جنين، مساء اليوم الاثنين، مسيرة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية.

الدعوة إلى الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال

وانطلقت المسيرة التي دعت لها حركة فتح وإقليم جنين وفصائل العمل الوطني والإسلامي، من أمام المسجد الكبير في مدينة جنين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا، والدعوة إلى الوحدة الوطنية للتصدي لهذه الجرائم.

وطالب المشاركون أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة من قبل الاحتلال.