باكستان تعلن التنسيق مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

أعلنت الحكومة الباكستانية، أنها تنسق مع الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والوكالات الأممية ذات الصلة، وبعثات باكستان في الخارج؛ من أجل إرسال مساعدات إغاثة إنسانية باكستانية عاجلة إلى غزة.

كارثة إنسانية في غزة

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم الاثنين - أنه «نظرًا للكارثة الإنسانية التي تجري في غزة، قررت حكومة باكستان إرسال مساعدات إغاثة إنسانية فورية لغزة، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني».

حاجة ملحة لتقديم المساعدة الإنسانية

وأكدت الوزارة أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم المساعدة الإنسانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي التعسفي والحصار على قطاع غزة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والذي يعاني من اكتظاظ سكاني كبير.