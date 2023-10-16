ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة في مركز شباب السمارنة بسوهاج

شهد مركز السمارنة التابع لإدارة شباب المراغة بسوهاج، اليوم الاثنين، ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة بمقر المركز، تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر الجاري.

توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة

من جانبه أوضح شعبان عبدالرزاق، أخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة غير السوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب في التصدي للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية، مضيفًا أن الندوة التوعوية التي تنظمها إدارة مركز شباب السمارنة في إطار الدور الدعوي التثقيفي الذي يقوم به من خلال برامجه المتعددة وحرصه على تهيئة الأجواء الصحيحة من خلال فعاليات تقدمها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه من خلال مراكز الشباب.

التصدي للشائعات ومواجهتها

ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن اللقاءات المنفذة بالهيئات الشبابية والرياضة تشمل عدة محاور منها التصدي لمواجهة الشائعات والتمسك بمبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن ونبذ العنف ومواجهة التمييز لتحقيق التقدم والدفع.