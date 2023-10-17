فرحة بين المواطنين في الدقهلية بعد تخفيضات السلع الغذائية وإقبال على المنافذ

فرحة وسعادة ظهرت على وجوه المواطنين بعد انخفاض الاسعار الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية، وأقبل الكثير من المواطنين على المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بالدقهلية.

واشترى المواطنون العديد من السلع الغذائية باعتبارها فرصة للشراء بأسعار مخفضة وفقا لمبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لمساندة المواطنين والتخفيف عن أعباء كاهل الأسرة المصرية.

فرحة المواطنون بتخفيض الاسعار بالدقهلية

وقالت دينا محمد ابنة الدقهلية لـ«الوطن» إنها ما أن علمت بأخبار التخفيضات فتوجهت سريعا لأقرب منفذ من أجل التأكد من الأسعار: «الحقيقة فرحت ونزلت اتاكد ولقيت الاسعار فعلا منخفضة، وده مفيد جدا لاني مليش بطاقة تموينية فبالتالي بعتمد على الشراء من الخارج لكن دلوقتي وفرت سعر ازازة أو اثنين من الزيت يعني حوالي 100 أو 150 جنيه ده في الزيت بس ما بالك بالسلع الثانية».

وأشارت مها سعيد ابنة الدقهلية إلى أنها جاءت من أجل شراء ما يلزمها من خلال المنافذ بعد انخفاض الأسعار: «الفكرة حلوة جدا ومساندة من الدولة لينا، أتمنى إن التخفيض يفضل مستمر بشكل دائم، واكيد التخفيض افضل لينا».

وأوضح أحمد سعيد أحد المتواجدين في المنافذ بالدقهلية أن إقبال المواطنين علي شراء المنتجات الخاصة بهم كبير خاصة بعد التخفيض:«الناس فرحانة والتخفيضات كبيرة والكل فرحان بالتخفيضات، لأنها مفيدة لناس كثيرة بالأخص اللي بلا تموين حكومي فبيضطر يشتري من الخارج لكن مع التخفيضات ليوفر لكثير».

وأوضح ياسر العرباوي أحد الموجودين بالمنافذ لبيع سلعة المكرونة لـ«الوطن» أنه جرى تخفيض الأسعار بنسبة 10% إلي 15% من أجل تسهيل الأمور على المواطنين ومساعدتهم: «فكرة جميلة ونتيجتها واضحة من خلال كم الإقبال كان معايا حوالي 150 كرتونة بعت منها في أول كام ساعة 25 كرتونة كاملة وده عدد كبير».

أسعار السلع الغذائية بالدقهلية

واوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أن مبادرة التخفيض جرى تنفيذها في محافظة الدقهلية في جميع المنافذ في مختلف الإدارات وتتراوح الاسعار الخاصة بالسلع الغذائية المخفضة بتخفيضات إلي 25% وجاءت كالآتي:

الأرز بين 20 و22 جنيهًا.

كيلو السكر: 27 جنيهًا.

عبوة الزيت الصغيرة تبدأ من 30 جنيها

كيلو المكرونة يبدأ من 17 جنيها