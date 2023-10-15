منتجات شملتها ‎مبادرة تخفيض الأسعار.. 8 سلع أساسية

شهدت العديد من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضًا كبيرًا بعد تدشين مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنتها الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية خلال الأيام الماضية.

وشملت المبادرة مجموعة كبيرة من المنتجات التي انخفضت أسعارها بمجرد البدء في تطبيق المبادرة، ونقدم لكم أهم السلع الأساسية التي شملتها مبادرة تخفيض الأسعار، وما لحقها من انخفاض في السعر.

8 سلع أساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

وشملت مبادرة تخفيض الأسعار 8 سلع أساسية حدث لها انخفاض في السعر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، بالإضافة إلى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض من أجل تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتأتي أسعار السلع الـ8 بالتخفيضات التالية:

- السكر، شهد انخفاضًا في المجمعات الاستهلاكية، ليتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو.

- الأرز، شهد تراجعًا بنحو 5.23% تقريبًا، ليسجل متوسط سعره بين 18 و20 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.

- العدس، انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلًا من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه.

- الألبان، إذ جاءت عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو.

- الجبن، جاءت الجبن مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلًا من 30 جنيها، والعبوة 250 جرامًا بين 14 و16 جنيهًا حسب النوع.

- المكرونة، إذ وصل سعر كيلو المكرونة إلى 17 جنيهًا.

- سعر طبق البيض سجل ما قيمته 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

كميات كبيرة من السلع الغذائية

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار؛ وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.