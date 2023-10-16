تراجع أسعار 5 سلع غذائية أساسية في الأسواق.. الأرز بـ18 جنيها

تراجعت أسعار 5 سلع غذائية أساسية، اليوم الاثنين، في الأسواق المصرية، وذلك تزامنا مع انطلاق المبادرة الحكومية المصرية، يوم السبت الماضي، والتي تستهدف خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تتراوح ما بين 15 و25% مما يعود على المواطنين بالنفع، وذلك وفقا لما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية لـ«الوطن».

توافر السلع الغذائية في الأسواق

وأضاف كاسب أن الأسواق المصرية تتمتع الفترة الحالية بوفرة، فيما يخص كل أنواع السلع الغذائية الأساسية في ظل أن هناك إقبالا مستمر من جانب المواطنين على الأسواق المصرية لشراء السلع الغذائية، كما ازداد أكثر الفترة الحالية بعد قرار الحكومة المصرية بانخفاض أسعار السلع.

أسعار السلع الغذائية

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن السلع التي انخفضت أسعارها اليوم في الأسواق هي: السكر والأرز والفول والمكرونة والزيت، حيث يبلغ سعر كيلو السكر اليوم 28 جنيهًا بعد أن وصل إلى 40 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 18 جنيهًا بدلا من وصوله في الأسواق إلى 25 جنيها.

وتابع أن سعر المكرونة يتراوح اليوم في الأسواق المصرية ما بين 10 جنيهات بعد أن بلغ 14 جنيهًا، فيما تصل سعر زجاجة الزيت إلى 35 جنيها، وعن سعر الفول الحصى يبلغ 20 جنيها.