بعد بدء مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.. كيف يمكنك شراء 4 سلع بـ100 جنيه؟

تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية تراجعا ملحوظا في أسعار السلع، تزامنا مع بدء مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار على بعض المنتجات منها «السكر والمكرونة المعبأة والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة والبيض»، بحسب ما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر كيلو الأرز المعبأ

ويمكن للمواطن شراء 4 سلع غذائية أساسية بسعر 100 جنيه كحد أقصى، إذ يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ ما بين 27 لـ29 جنيها، وكيلو الدقيق بسعر 23.75 جنيه، والمكرونة بـ23.25 جنيه، واللبن السائب 24 جنيها.

سلغ أخرى في المبادرة الحكومية

وتضمنت المبادرة الحكومية سلع أخرى منها الشاي بأنواعه المختلفة، إذ يتراوح سعر العبوة الـ40 جراما، مابين 8 لـ11 جنيهات.

وفي حال قرر الفرد تناول وجبه للغذاء فعليه التخير ما بين الأرز أو المكرونة أو الدقيق، إذ أنه في حال شراء أيا من السلعتين الأساسيتين سيدفع مبلغ أقصاه 50.75 جنيه.