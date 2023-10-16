جامعة المنوفية: الانتهاء من أعمال إنشاء المجمع الطبي مايو 2024

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات المجمع الطبي، بحضور مندوبي الشركات المنفذة، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

رئيس الجامعة: الانتهاء من الإنشاءات في مايو 2024

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، أنه تم الاتفاق على الانتهاء من جميع الإنشاءات في نهاية شهر مايو العام المقبل 2024، بالإضافة إلى الانتهاء من هذه المنشآت إلى الوحدات الخدمية بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان.

تجهيز مستشفى طب الأسنان بسعة 150 كرسيا

كما سيتم الانتهاء من تجهيز مستشفى طب الأسنان بسعة 150 كرسيا، إلي جانب الانتهاء من تجهيز مبنى العيادات الخارجية بكلية الطب، ويضم نحو 75 عيادة خارجيه تضم كل التخصصات الطبية.

وتابع أنه تم تخصيص الدور الأخير ليكون مركزا للقياس والتقويم بجامعه المنوفية بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 طالب مجهزة بأجهزة حاسب آلي لإجراء الامتحانات الإلكترونية.