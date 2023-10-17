غرفة السياحة: برامج الحج هذا العام تشمل جودة الخدمة والسعر المناسب

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج الذي تنظمه الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارات، الداخلية المنظمة لحج القرعة، والسياحة المنظمة للحج السياحي، والتضامن الإجتماعى التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، سترتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% عن العام الماضى وذلك شريطة استمرار الحكومة فى توفير الريال السعودى لتعاقدات تلك الجهات الخاصة بالحج داخل المملكة العربية السعودية.

الداخلية تفتح باب تقدم المواطنين لحج القرعة 21 أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن» أن إعلان وزارة الداخلية فتح باب تقدم المواطنين المصريين لحج القرعة بداية من يوم 21 أكتوبر الجاري سيتبعه خلال الأيام المقبلة فتح وزارتي التضامن الاجتماعي والسياحة الباب أمام المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج التي تنظمها الوزارتان، لافتا إلى أن فتح باب التقدم مبكرا ستكون له فوائد كثيرة أبرزها إنهاء جميع إجراءات الحج قبل فترة كبيرة من بدء مناسك الحج ما يساعد على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.

برامج حج بأسعار معقولة وجودة عالية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن الجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج تعمل بشكل جدي على تقديم أفضل الخدمات وأوجه الراحة للحاج المصري مع مراعاة الجانب الاجتماعي بتوفير برامج حج بأسعار معقولة وجودة عالية.