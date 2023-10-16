شركات السياحة تطالب بالمشاركة في تنظيم رحلات «عمرة الترانزيت»

تقدمت عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بطلبات إلى وزارة السياحة والآثار، لتنظيم رحلات عمرة الترانزيت، التي يقتصر تنفيذها حاليا على شركتي طيران فقط.

وعللت شركات السياحة في الطلبات التي حصل «الوطن» على نسخة منها، أن تأشيرة المرور للسعودية التي تصدرها شركتي الطيران للمسافرين من القاهرة إلى وجهة ثانية على أن تكون تلك المملكة العربية السعودية ترانزيت خلال تلك الرحلة، باتت تستخدم تلك التأشيرة كتأشيرة عمرة.

تأشيرة المرور للمملكة العربية السعودية

وأضافت شركات السياحة فى مطالبها لوزارة السياحة والآثار، أن تأشيرة المرور باتت حاليا تأشيرة عمرة، ما جعل المواطنين تتجه لرحلات عمرة الترانزيت لقلة سعرها، لافتة إلى أن سعر تأشيرة المرور تبلغ نحو 100 ريال سعودي، في حين أن سعر تأشيرة العمرة تبلغ نحو 600 ريال سعودي، فضلًا عن أن تأشيرة المرور لا يتم تنظيمها عبر بوابة العمرة.

دور وزارة السياحة والآثار

ومن جهته علق الخبير السياحي باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح خاص لـ «الوطن»، على مطالبات شركات السياحة بتنظيم رحلات عمرة الترانزيت التي تبلغ مدتها 4 أيام فقط، قائلا «وزارة السياحة والآثار لا بد من أن تضطلع حاليا بمسئولياتها وتحمي شركات السياحة والمواطنين المصريين وذلك باستدعاء شركات الطيران المنظمة لتلك البرامج الذي تحول البعض منها لوهمي، وباتت رحلة الطيران الخاصة بتأشيرة المرور، تبدأ من المدن المصرية وتنتهى بالمدن السعودية دون وجود وجهة ثانية وهو ما يخالف القانون».