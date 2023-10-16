شركات السياحة: أعداد المعتمرين المصريين ستصل لنحو 500 ألف هذا العام

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام سيصل إلى نحو 500 ألف معتمر، وذلك وفقا لدراسات السوق ونسب حجوزات برامج العمرة الحالية والمستقبلية، موضحا أن عدد المواطنين الذين أدوا العمرة منذ بداية الموسم في 5 سبتمبر 2023 وحتى الآن تجاوز حاجز الـ 100 ألف معتمر.

رحلات عمرة رجب وشعبان ورمضان

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يسافر لأداء مناسك العمرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 والنصف الأول من شهر يناير المقبل نحو 100 ألف معتمر، فيما سيسافر لأداء المناسك خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وهي أشهر ذروة العمرة نحو 300 ألف معتمر، ليصل بذلك عدد المعتمرين بنهاية الموسم إلى أكثر من نصف مليون معتمر وهو رقم جيد جدا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم حاليا.

بدء العام الدراسي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بدء الموسم الدراسي كان السبب الرئيسي في تراجع أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين سترتفع بنسبة كبيرة بداية من شهر يناير المقبل وبالتحديد خلال إجازات منتصف العام الدراسي.