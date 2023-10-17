«اخترت أن أصدق».. فيلم وثائقي عن مسيرة الأرجنتين التاريخية نحو مونديال قطر

36 عاما ابتعد خلالها منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن منصة تتويج أهم بطولة في الكرة الأرضية، بعدما وقف النحس سدا منيعا أمام منتخب التانجو على مدار تلك السنوات من تحقيق الحلم.

فيلم وثائقي عن مسيرة منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم 2022

ليونيل ميسي، الأسطورة الأرجنتينية الذي جاء ليكمل مسيرة تاريخية بدأها مارادونا، كان يحلم بتلك اللحظة التي يرفع خلالها كأس العالم لأول مرة في تاريخه والثالثة في تاريخ بلاده، وهو ما تحقق من بوابة مونديال قطر 2022.

تلك اللحظة التاريخية التي سجلها منتخب التانجو، رفض الاتحاد الأرجنتيني أن تمر مرور الكرام، حيث قرر توثيق الحدث الاستثنائي من خلال فيلما وثائقيا يحمل عنوان «اخترت أن أصدق».

الاتحاد الأرجنتيني يسجل تتويج المنتخب التاريخي بكأس العالم

وكشف الاتحاد الأرجنتيني النقاب عن موعد عرض الفيلم الذي يسجل رحلة كفاح هذا الجيل حتى الوصول لمنصة تتويج كأس العالم 2022.

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، أنه تقرر عرض الفيلم يوم 14 ديسمبر المقبل لعرض مسيرة أبطال العالم 2022.

ملحمة تاريخية قدمها منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم، أمام منتخب فرنسا، شهدت سيناريو درامي، انتهى بتتويج التانجو أخيرا ووقوف ميسي على عرش منصة التتويج العالمية.

المباراة التي شهدت وقتا إضافيا حينها انتهت بالتعادل 3-3، قبل أن يحسمها رفقاء ميسي بركلات الترجيح، ويكتبون التاريخ لبلادهم، ويسطرون أسماءهم بين الأجيال العظيمة التي سبقتهم.