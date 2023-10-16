«أزهرية كفر الشيخ» تحصد المركز الثالث في ملتقى ضمان جودة التعليم

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الاثنين، جائزة المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بالملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي عُقد بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف.

مدير إدارة الجودة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية يتسلم جائزة تميز المنطقة

وخلال فعاليات الملتقى، تسلم الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، جائزة تميز المنطقة لكونه ممثل الجودة لمعاهد كفر الشيخ ونائباً عن حضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأشار مدير الجودة إلى أنّ تكريم المنطقة اليوم يرجع للجهد المتفاني الذي بذله جميع القائمين على أعمال الجودة بالإدارات والمعاهد المعتمدة، وذلك بعد ما قدمت قيادات المنطقة لهم كل سُبل الدعم، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس المنطقة لمواصلته العمل ليلاً ونهاراً لتذليل كافة العقبات التي واجهت هذه المعاهد.

الملتقى ناقش المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته

جدير بالذكر أنّ الملتقى ناقش عددًا من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، ودراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسُبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.

وشهد الحفل تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهداً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول منطقة الدقهلية الأزهرية 146 معهداً، والمركز الثاني منطقة البحيرة الأزهرية 94 معهداً، والمركز الثالث منطقة كفر الشيخ الأزهرية 78 معهداً، والمركز الرابع منطقة سوهاج الأزهرية 61 معهداً، والمركز الخامس منطقة أسيوط الأزهرية 59 معهداً.

اعتماد 1301 معهد أزهريا على مستوي الجمهورية

وكانت هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري قد اعتمدت 1301 معهد أزهري، منها 271 خلال العام الماضي، و31 كلية منها 21 كلية شرعية، و10 كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و48 برنامجا جديدا.