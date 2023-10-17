تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية في الوادي الجديد

أعلن محمد رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تخفيضات هائلة طرحتها المديرية على أسعار السلع الغذائية وذلك ضمن مبادرة رئاسة مجلس الوزراء «تخفيض أسعار السلع الأساسية».

7 سلع غذائية تشهد تخفيضات هائلة في منافذ الوادي الجديد

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه جرى إطلاق مبادرة لتخفيض السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد وذلك من خلال أسعار السلع المقدمة بالمنافذ «الأرز- والسكر- المكرونة-الدجاج- الدقيق- السمن- الزيت»، مقارنة بغيرها في السوق وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

تخفيضات تصل إلى 15% على الدواجن في الوادي الجديد

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 وحتى 25$ للسلع الأساسية، وتخفيضات تصل إلي 15% للدواجن، حيث وردت توجيهات من محافظ الوادي الجديد بالتعامل بحزم مع جشع التجار، حيث إن الدولة تواجه بجميع أجهزتها ارتفاع السلع الأساسية من الغذاء، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين تحقيقًا للصالح العام.