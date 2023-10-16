محافظ القليوبية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمنافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ، مثل السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة والدقيق والفول والعدس ومختلف المنتجات.

كما تأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جودة المنتجات المعروضة

وتفقد محافظ القليوبية ومرافقوه عددا من المحلات التجارية والهايبرات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح من المدير المسئول لأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

استمرار تقديم الخدمات للمواطنين

والتقى ببعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج، وشدد على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنون على كامل احتياجاتهم.

توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

وأشاد المحافظ خلال جولته بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ التي تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار، لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للتوسع في تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية.

ودعا الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مروري، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما ناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة، وكذلك 0133212461، ورقم الواتساب 01119992624، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.