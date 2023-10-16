محافظ الغربية: جولات مكثفة لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك جولات مكثفة وبصفة يومية على جميع المحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة مبادرة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأضاف «رحمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عملت على افتتاح عدد من المنافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتخفيضات على السلع الغذائية الأساسية وصلت لـ25%.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد أنه طالب رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جولات ميدانية مفاجئة

كما لفت إلى أنه ينفذ جولات ميدانية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لمتابعة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.