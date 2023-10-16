الكشف على 905 مواطنين في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية العاقولة التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية محلة العاقولة والقرى المجاورة بمركز الرياض، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 905 مواطنين، وخضع 78 مواطنا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ135 حالة، وأشعة لـ25 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 517 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ7 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكل من الإدارة الصحية الرياض، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.