ماذا قالت صحف الجزائر عن التعادل أمام مصر؟.. «درس قاسي من الفراعنة»

مساحات واسعة أفردتها صحف الجزائر لإبراز أحداث الموقعة الودية بين مصر والجزائر، التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكليهما، لينتهي ماراثون كروي كان التكافؤ شعاره، بلا فائز بين الطرفين، لكن ظهرت خلاله الروح الرياضية والأداء الاستثنائي للفراعنة، الذي ينذر باستعداد جيد لمنافسات كأس أمم أفريقيا.

فرصة جديدة للجزائر لتدارك الأخطاء

«الجزائر تحتاج إلى جهد لتدارك الأخطاء»، لم تكن مجرد مباراة بل كانت فرصة كبيرة أمام أبناء جمال بلماضي، من أجل تدارك الأخطاء والعمل على إنهاء الأزمات التي فضحتها مباراة مصر، التي أقيمت في إطار ودي وحسمها التعادل الإيجابي، بهدف لكلا الطرفين، رغم الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة، هكذا علقت صحيفة «الخبر» الجزائرية على اللقاء الملحمي.

قمة كروية ودية

رغم كونها مباراة ودية، إلا أنها في عرف الكرة الأفريقية تعد قمة بين عملاقين في القارة السمراء، إذ ترى صحيفة الخبر الجزائرية، أن ما قدمه الثنائي كان بمثابة إنذار لهما، من أجل وضع نقطة نهاية للأخطاء التي ارتكبها الثنائي، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

درس قاسي لمحاربي الصحراء

صحيفة «البلاد» الجزائرية ترى أن منتخب الجزائر أهدر أكثر من فرصة للانتصار، لكنه وقع في فخ الفراعنة، الذين وقفوا أمام فرصة تسجيل العديد من الأهداف، في ظل تألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، ورغم تلك المحاولات إلا أن الخضر أدركوا التعادل في الدقائق القاتلة من اللقاء، برأسية إسلام سليماني.

«تعادل بطعم الخسارة»، هكذا عنونت صحيفة النهار الجزائرية، تعليقها على أحداث المباراة، في إشارة إلى أنها بمثابة درسًا قاسيًا لجمال بلماضي وأولاده، من أجل الصحوة مبكرًا، رغم الهدف الذي جاء في الدقائق الأخيرة من سليماني.

الصحيفة ترى أن محاربي الصحراء كان عليهم التركيز واستغلال الفرص التي سنحت، إلى جانب ضرورة سيطرة بلماضي على أعصابه خلال المباراة، وتفادي الدخول في أي مناوشات مع لاعبين أثناء أو بعد اللقاء، مثلما فعل مع بن رحمة.