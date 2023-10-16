رد فعل الجماهير بعد ظهور محمد صلاح قبل مواجهة الجزائر.. عاجل

حرصت الجماهير المصرية، المتواجدة في مدرجات ستاد هزاع بالإمارات، على استقبال لاعبي منتخب مصر بالهتاف والتصفيق الحار، بمجرد نزولهم أرض الملعب لاجراء عمليات الاحماء، قبل انطلاق مباراة الجزائر في السابعة مساء اليوم.

الجماهير المصرية هتفت بقوة للاعبي الفراعنة، كما وجهت تحية خاصة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

صلاح ولاعبو منتخب مصر حرصوا على رد التحية للجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد هزاع، كما وجهوا الشكر لهم على حضورهم لمؤازرتهم في المباراة الودية أمام الجزائر.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره المنتخب الجزائري وديا، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يناير المقبل بكوت ديفوار، وتصفيات كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا.