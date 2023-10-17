محافظ سوهاج يطلق جائزة للتميز الوظيفي.. اعرف الشروط والفئات

في إطار رؤية المحافظة بشأن تعزيز روح التنافسية بين الموظفين، ودعم أصحاب الكفاءة والمتميزين، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا مع اللجنة العليا المنظمة لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

آليات إطلاق جائزة سوهاج للتميز الوظيفي

تناول الاجتماع بحث آليات إطلاق جائزة سوهاج للتميز الوظيفي، ووضع الضوابط والشروط المنظمة للجائزة، وآليات تقييم المتقدمين.

وأوضح محافظ سوهاج أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الموظفين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على التنافس والابتكار، وبذل المزيد من الجهد، ودعم أصحاب الكفاءة والتميز، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل الجائزة ووضع الشروط والمعايير الخاصة باختيار الفائزين.

فئات الجائزة وطريقة التقديم

تناول الإجتماع كذلك تحديد فئات الجائزة والتي تم تحديدها بمنح الجوائز لأفضل مدير عام، وأفضل موظف، وأفضل إدارة، وأفضل موظف خدمات معاونة، كما تم تحديد الوقت الزمني للجائزة بواقع 15 يوما للراغبين في التقدم، وأسبوع لتقييمات اللجنة الفرعية، وأسبوع لتقييم اللجنة العليا وإعلان الفائزين.

وأكد محافظ سوهاج علي أهمية الشفافية التامة، واتباع معايير محددة ودقيقة في التقييم لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.