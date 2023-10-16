«أوقاف سوهاج» تعقد سلسلة ندوات تثقيفية عن فقه الأولويات بالمساجد

عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم، عدة ندوات في مساجد المحافظة، في إطار البرنامج التثقيفي، منها مسجد العارف بالله ومسجد الحق مسجد ومسجد آل نفادي ومسجد آل حجازي.

وقال محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، لـ«الوطن»، إن الندوات تناولت فقه ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع، وفقه ترتيب الأولويات الغائب عن حياتنا يدعونا إلى تقديم الأصول على الفروع، ومقاصد الشريعة على الوسائل والآليات، والإيمان على بر الوالدين، وبر الوالدين على الجهاد، وفرض الكفاية والفرض على السنة، والعلم قبل العمل، والكيف على الكم، والعمل الدائم على المنقطع، وعمل القلب على عمل الجوارح، وترك الكبائر قبل الصغائر، والكفر والشرك قبل البدع.

موضوعات ندوات الأوقاف

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، تناولت الندوات الأولى بمعنى الأحق والأجدر والأقرب، وفي كل مجال يكون للأحق والأجدر والأقرب معنىً مناسباً للموضوع، ومن ذلك ما سلكه النبي في ترتيبه للأولويات كما أورده البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، «أن النبيَّ بعَثَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى اليمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤْخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائِهم»، (متفق عليه)، قال ابن حجر رحمه الله: «بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن من النفرة».

فقه الأولويات بالإسلام

كما ببن النبي الأولويات والمهم فالأهم من الأعلى إلى الأدنى في شعب الإيمان، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»، (متفق عليه)، فجعل الرسول من هذه الشعب أعلى وأدنى، وبيّن الأعلى والأدنى وسط ورتب أخرى، فلا يجوز أن يقلب المسلم الأوضاع فيجعل الأعلى أدنى، والأدنى أعلى، فمثلاً الوفاء بالدين أوجب من أداء الحج، لكن يجوز تأجيل الدين إذا وافق الدائن وتيقن من الوفاء بعد الحج.