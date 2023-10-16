وكيل «إسكان سوهاج»: نستهدف الشباب.. و«التنمية الحضرية»: تطوير العواصم يشمل 20 عمارة

شهدت محافظة سوهاج مؤخراً عدة مشروعات سكنية ما بين مشروعات الإسكان الاجتماعى، ووحدات التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان بديل العشوائيات، ووحدات عواصم المدن، وتختلف مساحة الوحدات وأسعارها من فئة لأخرى، بحسب الأماكن الموجودة بها الوحدات داخل المحافظة، بين مدن جديدة ووحدات محلية تغطى كل المحافظة، ما خلق طفرة تنموية فى قطاع الإسكان بمختلف مستوياته.

وقالت المهندسة هبة عبدالحميد، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج، إن قطاع الإسكان بالمحافظة نفذ خلال برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العشر سنوات الماضية 4060 وحدة سكنية للمواطنين، وشمل الإسكان الاجتماعى مشروعات الوحدات السكنية بحى الكوثر وبالوحدات المحلية التابعة لكل مراكز سوهاج، لتعم الوحدات كل أرجاء المحافظة والمدن الجديدة بها.

وأفادت وكيل إسكان سوهاج، لـ«الوطن»، بأن مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى بسوهاج تشمل 3 مستويات؛ 55 متراً و75 متراً و90 متراً؛ المستوى الأول منها 55 متراً يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والمستويان الثانى والثالث يتكونان من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، وجميع المستويات تشطيب سوبر لوكس بمداخل رخام وأرضيات سيراميك، فضلاً عن وجود محلات بالوحدات السكنية.

وأوضحت «عبدالحميد» أن أسعار الوحدات السكنية بقطاع الإسكان تبدأ من 180 ألف جنيه حتى 280 ألف جنيه، وبالتقسيط على 30 شهراً، ويبدأ القسط الشهرى من 750 جنيهاً حتى ألف جنيه، وفقاً لاختيار كل مواطن وما يناسبه، ويتم التقديم لوحدات الإسكان بسوهاج بشراء كراسة الشروط وتسديد الرسوم والمقدم بمقر بنك التعمير والإسكان ومتابعة التفاصيل عند طرح الوحدة ثم إجراء القرعة لمن يتم اختيار أسمائهم وعليهم تسديد باقى المقدم والبدء بإجراءات تسلُّم الوحدة.

وكشفت وكيل وزارة الإسكان أن مشروعات الإسكان الاجتماعى بسوهاج تستهدف الشباب من عمر 20 حتى 40 عاماً، ليتمكنوا من السكن بوحدة سكنية تمليك بمقابل مناسب لهم، فاختلاف مستويات الوحدات ليناسب جميع المستويات الاجتماعية، وتختلف الشروط المخصصة بكل مسابقة تعلن عنها «الإسكان»، بينما الشروط العامة تقتضى أن يكون المتقدم أول مرة يستفيد من دعم الإسكان الاجتماعى، وأن يكون مصرى الجنسية، وينهى جميع الإجراءات الورقية للتقديم، وأنه تم تنفيذ جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى بسوهاج حتى الآن، فلا توجد مشروعات متعثرة، وقد تسلَّم أصحاب الوحدات وحداتهم بالفعل.

من جانبها، قالت المهندسة صباح عثمان حسن، مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، إن الوحدة أنشأت 9 عمارات بإجمالى 206 وحدات، بينها 170 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة و36 وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة وصالة، و18 محلاً تجارياً بمنطقة السماكين بمشروع بديل العشوائيات.

وجرى تسليمها للمستفيدين بمحاضر تسليم عقب الانتهاء من تطويرها، بينما يجرى العمل بمشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى الذى يهدف إلى تطوير العواصم والمدن، ومشروع تطوير سوق المزلقان الأوسط بمركز جرجا بنسبة تنفيذ 50% يضم 145 محلاً تجارياً ليتم نقل سوق جرجا إليه.

وأكدت «عثمان» أن مشروع تطوير العواصم مقام على قطعتى أرض بمساحة 14 فداناً ويستهدف إنشاء 20 عمارة سكنية على مساحة 30% من المساحة الكلية للأرض، وباقى المساحة للمتنزهات والخدمات، وتنفيذ 1372 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة سوهاج بحى غرب سوهاج خلف معهد الأورام، وهى إحدى المناطق السكنية متكاملة الخدمات.

وكشفت «عثمان» عن أن الوحدات السكنية جميعها بتشطيبات سوبر لوكس بمختلف مساحات المشروع التى تبدأ من 70 متراً ومنها نموذجان للتسليم؛ النموذج الأول الوحدة السكنية مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، والنموذج الثانى مكون من 3 غرف وصالة و3 حمامات ومطبخ، ويتم التقديم إليه إلكترونياً عبر صندوق الإسكان الذى يطرح الوحدات وفقاً لمراحل التسليم وتحديد شروط التقديم والفئات المستهدفة وتستهدف الشباب ممن لم يسبق لهم الانتفاع من مشروعات الإسكان، مع تقديم مفردات مرتب وبرينت تأمينات وتحديد الشريحة المناسبة بالوحدات السكنية، وألا يتقدم من الأسرة الواحدة سوى فرد واحد، مع تسديد 15% من ثمن الوحدة، ثم تقسيط الباقى، مع سداد رسوم الصيانة.