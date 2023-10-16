رئيس «سوهاج الجديدة»: استثمرنا 6 مليارات جنيه وإقبال كبير من المواطنين على الإقامة بالمدينة

أكد المهندس محمد عبدالله مسبوق، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم استثمار 6 مليارات جنيه فى المدينة، وهناك إقبال كبير من المواطنين ورجال الأعمال على شراء الوحدات السكنية والإقامة والاستثمار فى المدينة.

وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إنه تم تنفيذ 47 عمارة سكنية بإجمالى 1188 وحدة لتلبية طلبات المتقدمين فى مبادرة «سكن لكل المصريين».

كم يبلغ حجم الاستثمارات فى مدينة سوهاج الجديدة؟

- حجم الاستثمارات وصل إلى 5 مليارات و700 مليون جنيه، والمخطط العام للمدينة يشتمل على قطع أراضٍ سكنية مختلفة ومتنوعة من أجل استيعاب جميع رغبات الأهالى، منها: «كومباوندات سكنية - ابنى بيتك - إسكان اجتماعى - إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً - جمعيات تعاونية»، والجهاز وفر جميع الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة التى قد تحتاجها المدينة مثل الجامعات والمستشفيات والمولات التجارية والمدارس.

ما حجم مشروعات الإسكان المنفذة حتى الآن فى المدينة؟

- انتهينا من عدد كبير من مشروعات الإسكان المنفذة بالمدينة، وتم تنفيذ 16 ألف وحدة، منها 8342 وحدة سكنية بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتوزع كالتالى: 7656 وحدة إسكان اجتماعى على مساحة 90 م2، و426 وحدة إسكان بنموذج الإسكان القومى بمساحة 63م2، و60 وحدة إسكان نموذج البندق بمساحة 63 م2، و200 وحدة إسكان حر بمساحة 70 م2، و7656 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 90 م2، وتم تسليم جميع الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها للحاجزين والمستفيدين.

هل يجرى حالياً تنفيذ عمارات سكنية جديدة فى المدينة؟

- يجرى العمل حالياً على تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالى 1008 وحدات سكنية، و5 عمارات سكنية بإجمالى 180 وحدة نموذج (75 م2) نظراً للإقبال الشديد من الأهالى على السكن بالمدينة من أجل تلبية طلبات المتقدمين من المواطنين فى مبادرة «سكن لكل المصريين».

كيف استطاعت الدولة جذب عدد كبير من المواطنين للانتقال للإقامة الكاملة بالمدينة؟

- عندما بدأ العمل فى المدينة كان هناك رهان على جذب المواطنين للإقامة بها، خاصة مع صعوبة الوصول إليها بالطرق القديمة، فبدأنا بإنشاء شبكة الطرق؛ حيث تم تنفيذ شبكة الطرق بطول 150 كم وبقيمة وصلت إلى 630 مليون جنيه وهى الطريق الواصل من سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة بطول 8.3 كم وبعرض 31 م.

إلى جانب طريق مطار سوهاج الدولى بطول 7.3 كم وعرض 31 م، وطريق آخر بطول 9 كم يربط المطار بالمدينة، وطريق بطول 6 كم الواصل من طريق المطار إلى الطريق الصحراوى الغربى، وتم تنفيذ طريق شمال جامعة سوهاج بطول 2.7 كم وعرض 24 م، وتم تنفيذ ازدواج للطريق أمام المدينة بطول 14.5 كم للربط مع الطريق الصحراوى الغربى الرابط بين محافظتى أسيوط وقنا، وتم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للمدينة بالكامل ونستكمل أعمال الرصف لجميع شوارع المدينة.

وهل تم توفير خطوط مواصلات من وإلى المدينة؟

- بالفعل توجد خطوط مواصلات دائمة وأوتوبيسات عامة من وإلى محافظة سوهاج وتشغيل طفطف للمواصلات الداخلية بالمدينة، لوجود إقبال متزايد من الأهالى على المدينة.

تطرقت فى حديثك إلى الخدمات الصحية فى المدينة فما هى؟

- بالفعل تم الانتهاء من تنفيذ المستشفى الجامعى الجديد بإجمالى 556 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 200 سرير، وتم التشغيل، وجارٍ تنفيذ مستشفى خاص بمساحة 7279 م2، وتم تخصيص 2 مستشفى خاص، بينما يجرى تنفيذ مستشفى الأورمان بقيمة 712 مليون جنيه بطاقة استيعابية 263 سريراً، وتخطت نسبة الإنجاز 92%.

وماذا عن الخدمات التعليمية؟

- تم تشغيل 8 مدارس حكومية وخاصة لخدمة المواطنين بقيمة 400 مليون جنيه، وتخصيص 18 مدرسة خاصة للمستثمرين وهيئة الأبنية التعليمية، وجارٍ التنفيذ للبدء فى تشغيلها.

المنطقة الصناعية

وقت إنشاء المدينة كان هدفنا وجود تكامل بوجود إسكان ومصانع وطرق لتكون نهضة عمرانية متكاملة، فأنشأنا منطقة صناعية على ما يقرب من 100 فدان، تضم 307 مصانع، ونسبة التشغيل تخطت 80%، وتحتوى على صناعات متنوعة منها «مراكز لصيانة سيارات، وغذائية وأخشاب وبلاستيك وصناعات معدنية»، إضافة إلى أنه جرى التخطيط لمنطقة صناعية جديدة على مساحة 407 فدادين، وجرى الانتهاء من أعمال التصميمات، وتوجد منطقة للمخازن بمساحة 45 فداناً لخدمة منطقة المصانع.