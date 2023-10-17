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شيرين رضا تدعم فلسطين: يا رب سامحنا على قلة الحيلة

كتب:

ياسمين محمود
01:06 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
شيرين رضا

شيرين رضا

دعمت الفنانة شيرين رضا عبر موقع التدوينات القصيرة x، الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الاسرائيلية والتي راح على إثرها العديد من الشهداء.

شيرين رضا تدعم فلسطين

 وكتبت شيرين رضا قائلة: «مش عارفة اكتب إيه لان اللي بيحصل ده فوق الوصف، جريمة واضحة ضد الإنسانية والعالم كله قاعد بيتفرج وساكت، فين حقوق الانسان؟ ولا دي منظمات مدفوعة الاجر، مين يدفع أكتر؟ مصدومة وحزينة ومش عارفة اعمل ايه غير اني ادعيلهم. يا رب صبرهم علي هذا البلاء وخفف علي قلوبهم وسامحنا علي قلة الحيلة».

الوسط الفني يدعم أهل غزة 

وتحولت صفحات نجوم الفن إلى رسايل دعم للقضية الفلسطينة، من بينهم «كريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي، وشيريهان، ودنيا وإيمي سمير غانم، وأحمد السعدني، وتامر حسني، وفيفي عبده، وحلا شيحة، وكنده علوش، وهالة صدقي، ورامي جمال، ومروة ناجي، وهاني شاكر، ودرة» وغيرهم.

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