السفير حسين هريدي: الإخوان كانوا فرصة لتنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تنظيم الإخوان الإرهابي لم يكن لديه أي مانع في توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وكانت فرصة لإسرائيل لتنفيذ خطة إيجو آيلاند.

الإخوان فرصة لتنفيذ التوطين

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج الشاهد عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا قاومت ثورة 3 يونيو لأن الإخوان بالنسبة لها فرصة لتنفيذ التوطين، أما الجيش المصري لن يقبل بالتوطين في سيناء.

الربيع العربي كان خطة لتدمير الجيوش

وأوضح أن الربيع العربي كان خطة لتدمير الجيوش وتصعيد القوميات الإسلامية التي لا تعترف بالحدود، وتصبح الدول مجرد ولايات ويمكن نقل المواطنين منها بسهولة، و يخدم الفكر الصهيوني و فكرة تفريغ الضفة الغربية من سكانها.