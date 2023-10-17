ضبط سلع غذائية وتحرير 195 محضرا خلال حملات تموينية بالمنوفية

تواصل مديرية التموين في محافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق، من خلال حملات تفتيشية مكبرة، حيث تم تحرير 195 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط كميات من السلع الغذائية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية وضبط الأسواق

حملات تموينية مكثفة على الأسواق في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمنافذ والمحال التجارية، لمنع التلاعب في السلع الغذائية والتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

التحفظ على كميات من السلع التموينية خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشار إلى أن الحملات لم تتوقف فقط عند المرور على الأسواق، وإنما ضمت أيضا المرور على المخابز لمنع التلاعب في الموازين، والتأكد من اتباع التعليمات العامة والنظافة في المكان، حفاظا على سلامة المواطنين.