هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب باكستان

رصد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ضربت باكستان على عمق 10 كيلومترات.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت باكستان عل مسافة 6 كيلومترات شمال غرب مدينة خوشاب.

كما أظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت باكستان على مسافة 44 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من سرجودها.