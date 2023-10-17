السفير حسين هريدي: إسرائيل في حاجة دائما إلى عدو حتى تستمر

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأهداف التي أعلنتها إسرائيل عن عملياتها في غزة وراءها أهداف غير معلنة، وهي أن تكون لها اليد العليا في المنطقة على كل الدول المحيطة والدول العربية، وأمريكا تساعدها في ذلك.

معاهدة السلام الإسرائيلية

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج الشاهد عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة إكسترا نيوز، أنه مخطئ من يظن أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أنهت أطماع إسرائيل في سيناء.

صدمة هجوم حماس

وتابع أن إسرائيل تتحرك الآن من دافعين، الأول هو صدمة هجوم حماس والثاني هو استراتيجية التحكم في الدول المحيطة، وتدمير هويتنا، فالردع الإقليمي لا يشمل إيران فقط، بل يهدد الوطن العربي كله إلا مصر، وهم الآن يحاولون الوقيعة بين الدول العربية، وإسرائيل في حاجة دائما إلى عدو حتى تستمر.