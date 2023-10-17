السفير حسين هريدي: الخطاب الدبلوماسي المصري يعبر عن هويتنا القومية

قيّم السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الخطاب الدبلوماسي في الأزمة الراهنة منذ بدايتها.

الخطاب الدبلوماسي المصري يعبر عن هويتنا

وقال خلال حواره مع برنامج الشاهد المذاع على قناة إكسترا نيوز الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الاثنين، إن الخطاب الدبلوماسي المصري يعبر عن مسؤوليتنا وهويتنا القومية.

مصر تدرك ما يدور في المنطقة العربية

وأضاف: «كنت سعيد جدًا ببيان الخارجية حول دعوة إسرائيل لسكان غزة بترك أماكنهم، أنه كان بيانا يعبر عن هويتنا القومية ومسؤوليتنا القومية، وتصريحات الرئيس السيسي في كلية الشرطة وفي الأكاديمية العسكرية، كانت واضحة وصريحة ويدل على أن مصر تدرك تمامًا على ما يدور في المنطقة العربية، وأن مصر متمسكة بثوابتها العربية والقومية وبعدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن ذلك يصفي القضية ولأن الأرض ستكون ملك من قام بتهجير الفلسطينيين، وهم الإسرائيليين».

وتابع:"هذا موقف يعكس غالبية الرأي العام المصري، ولكن أن كدبلوماسي أضع بدائل وسيناريوهات لكيفية تصرف الدولة لإعداد الخطاب السياسي الداخلي والخارجي لكل سيناريو، وفي هذا الإطار، أدعو من خلال البرنامج أن يتم التفكير في كل السيناريوهات، لأن رأيي الشخصي أننا لن نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مأساة عربية وإنسانية لن يكون لها مثيل".