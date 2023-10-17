القاهرة الإخبارية: 25 شهيدا فلسطينيا بعد قصف إسرائيلي للمنازل في رفح

قالت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، قبل قليل، إن نحو 25 شهيدا فلسطينيا سقطوا في قصف إسرائيلي لمنازل مدنيين في رفح الفلسطينية.

واستشهد فلسطيني يدعى سمير محمود عبد القادر صبرة، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي، رياض منصور، قال في وقت سابق، إن 59 فلسطينيا، من ضمنهم 15 طفلا استشهدوا وأصيب أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنيين الإرهابيين، بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي، رياض منصور، في كلمته أمام المجلس، إن يجب السماح بوصول المساعدات لغزة فورا، موضحا أن المئات لايزالون تحت الأنقاض في القطاع.

وأشار منصور، إلى أن يجب إقرار حماية المدنيين بشكل فوري، كما أشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى ازدواجية المعايير تقوض القانون الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان السفير رياض منصور، بعث في وقت سابق، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والبرازيل رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور، إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، بينهم 1.030 طفلا، و936 امرأة، وإصابة أكثر من 10.000 آخرين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية على قطاع غزة، إلى جانب استشهاد مسعفين وعاملين في المجال الإنساني، بما فيهم 14 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، و11 صحفيا.

وأضاف السفير الفلسطيني، أن إسرائيل ارتكبت مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها، وأشار منصور، إلى أن مصير أكثر من 1000 فلسطيني لا زال مجهولا، ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

منصور: أوامر إسرائيل بإجلاء السكان المدنيين جريمة حرب

وتابع منصور قائلا، إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون فلسطيني، قد نزحوا، ويوجد أكثر من 400 ألف منهم في مدارس وكالة «الأونروا»، نتيجة لقصف إسرائيل للمناطق المدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وأكد منصور، أن أوامر إسرائيل بإجلاء السكان المدنيين، ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أية ضمانات للسلامة، أو العودة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعتبر جريمة حرب.

مندوب فلسطين: ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني، إلى أن قصف إسرائيلي على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوب غزة، أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا، كما لفت مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي، رياض منصور، إلى استشهاد 59 فلسطينيا، من ضمنهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد منصور على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، والصحفيين، في جميع الأوقات، وضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق.

بدوره، دعا المندوب الصيني الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي»، تشانج جونج،إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، فيما أكدت مندوبة الإمارات لانا نسيبة، أن سكان غزة يواجهون حربا شعواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة إن يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، حملت في وقت سابق، الفصائل مسؤولية الأوضاع بغزة، مضيفة في كلمة أمام المجلس: «نعمل من أجل تسهيل المساعدات لغزة». وأشارت إلى أن يجب إطلاق سراح الرهائن دون شروط.وتابعت قائلة، إن بلادها المانح الأكبر للشعب الفلسطيني