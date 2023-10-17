ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنازل رفح وخان يونس إلى 71 فلسطينيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على منازل في رفح وخان يونس، وصل إلى 71 شهيدا.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ11 على التوالي، استهداف المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء جدد يضافون إلى الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفسطينية أمس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في غزة والضفة الغربية المحتلة، موضحة أنّ 2778 شهيدا سقطوا في القطاع غزة، وأكثر من 10 آلاف مصاب.

وفي ‏‎الضفة الغربية المحتلة، استشهد 59 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1250 آخرين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا».