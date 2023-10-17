ممثل بريطاني يعلن دعمه للقضية الفلسطينية: يجب أن نقف بجانب الإنسانية

يحرص عدد من الفنانين والسينمائيين العرب والمسلمين العاملين في هوليوود على دعم القضية الفلسطينية، في ظل الظروف الراهنة داخل قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي، وكان من بينهم الممثل الإنجليزي من أصول باكستانية ريز أحمد، والذي رشح سابقا لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Sound of Metal».

وجه ريز أحمد نداء لوقف العنف، عبر تدوينة على حسابه الرسمي على «إنستجرام»، ودعا إلى وضع حد لـ«جرائم الحرب التي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا»، على حد تعبيره بما في ذلك القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين في غزة، قائلا: «قيل لنا إن هناك جانبين لما يحدث في إسرائيل وفلسطين. لكن في قلبي، أعلم أن هناك جانبًا واحدًا فقط، وهو جانب إنسانيتنا».

ريز أحمد: ما يحدث في فلسطين أمر مروع

وأضاف: «إن ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في فلسطين تحت الاحتلال منذ عقود، أمر مروع وخاطئ. لا يمكن تجاهل عمق وواقع هذه المعاناة، يُطلب منا أن ننظر بعيدًا بينما ينفد الوقت أمام المدنيين في غزة، ونصفهم من الأطفال».

وتابع: «إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء، وهذا يعني الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائي على المدنيين في غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسري للناس من منازلهم. إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا».