نقابة ممثلي هوليوود تستأنف مفاوضات إنهاء الإضراب

اختتمت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية يومًا كاملًا من المفاوضات مع تحالف المنتجين، مساء أمس، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الطرفان في غرفة معًا منذ أن أعلنت النقابة إضرابًا في 14 يوليو الماضي، وبينما لم تتمّ مشاركة سوى القليل من التفاصيل حول المحادثات، يخطط الجانبان للاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع في مقر نقابة ممثلي الشاشة في حي «ميراكل مايل» في لوس أنجلوس.

وقال متحدث باسم النقابة إنَّ المفاوضات ستستأنف يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، وقبل الاجتماع الذي حضره كبار المديرين التنفيذيين في هوليوود بما في ذلك بوب إيجر ودونا لانجلي وديفيد زاسلاف وتيد ساراندوس، طلبت النقابة من أعضائها مواصلة الاعتصامات في جميع أنحاء المدينة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

نقابة ممثلي الشاشة تطالب من أعضائها مواصلة الاعتصام أثناء المفاوضات

وجاء خلال البيان: «اليوم، نعود إلى طاولة المفاوضات للقتال من أجل العقد الذي نستحقه، وبينما نتفاوض، نطلب منكم ألا تتراجعوا، استمروا في الخروج بكامل قوتهم في خطوط الاعتصام وفي الفعاليات التضامنية في جميع أنحاء البلاد»، مضيفا: «دعوا اتحاد المنتجين يسمع أصواتكم بصوت عال وواضح».