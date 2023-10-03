برادلي كوبر يحضر العرض الخاص لفيلمه «Maestro» رغم إضراب ممثلي هوليوود

ظهر برادلي كوبر بشكل مفاجئ في العرض الأول لفيلمه الأخير «Maestro» في مهرجان نيويورك السينمائي، مساء أمس، وكشفت جيمي ابنة الموسيقار ليونارد برنشتاين أثناء تقديمها للفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية لوالدها، أن «كوبر» جاء لمشاهدة الفيلم بما يتماشى مع قواعد إضراب ممثلي هوليوود.

إضراب الممثلين

ورحبت جيمي برنشتاين بالمخرج والنجم برادلي كوبر في كلمتها على المسرح، قائلة: «تسمح إرشادات نقابة ممثلي الشاشة لمخرجنا السيد كوبر بمشاهدة فيلمه معنا هنا الليلة، لذا دعونا جميعًا نرحب ببرادلي كوبر في العرض الأول لفيلمه الجميل»، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتولى برادلي كوبر إخراج وبطولة فيلم «Maestro» عن السيرة الذاتية للموسيقار ليونارد بيرنشتاين، والذي شارك في كتابته أيضا، وكان على مدار الفترة الماضية يتجنب اللقاءات الصحفية والعروض الخاصة للفيلم بما فيها العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، بسبب إضراب الممثلين المستمر، لكنه كان من بين الجمهور في قاعة «ديفيد جيفن» في مركز «لينكولن» ليلة الاثنين.

نقابة ممثلي الشاشة تسمح لـ«كوبر» بحصور العرض الخاص

وأكد ممثل عن نقابة ممثلي الشاشة لصحيفة «هوليوود ريبورتر» أنه تم السماح لـ «كوبر» بحضور العرض لأنه لم يكن يروج للفيلم، مشيرًا إلى أن قواعد الإضراب تسمح بذلك، والذي ينص جزئيًا على أن «فناني الأداء أحرار في حضور مهرجانات الأفلام أو أحداث أخرى، لكنهم لا يستطيعون الترويج للأعمال أو شركات الإنتاج في مثل هذه المناسبات، مثل الحوارات و اللقاءات أو السير على السجادة الحمراء».