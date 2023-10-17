منح مالية لطلاب جامعة جنوب الوادي في مبادرة الطالب المنتج

اجتمعت لجنة فرز دراسات جدوى المشروعات المقدمة من الطلاب بجامعة جنوب الوادي، ضمن مبادرة الطالب المنتج بالجامعة، بعضوية كل من الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء تاج الدين، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتور أحمد حلمي، مشرفا علي قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات، والدكتور علي عمر أحمد، بقسم المحاسبة في كلية التجارة، ونورا عارف، منسق وحدة التضامن الاجتماعي، وآلاء عادل، مسؤول الحماية والتمكين الاقتصادي.

اختيار أفضل 10 دراسات جدوى

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وتستهدف دعم الطلاب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، سعيا لتمكينهم اقتصاديا وتعظيم دورهم المجتمعي.

وأكدت الجامعة، أن الاجتماع جاء لاختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب جامعة جنوب الوادي، لتدعمها وزارة التضامن الاجتماعي، بمنحة مالية.

وتتراوح المنح المالية من 5 حتى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد، تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج، والاستقلالية المالية منذ الصغر، والأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.