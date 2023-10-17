إنجازات 10 سنوات.. مواني مصر استقبلت 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية

تستهدف الدولة المصرية تطوير أرصفة المواني، لزيادة حركة التداول إلى 400 مليون طن في عام 2030 بدلًا من 160 مليون طن في عام 2014، وتعظيم تجارة الترانزيت، وجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات من خلال التطوير الشامل للمواني المصرية، ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد، والإفراج الجمركي المسبق بالمواني المصرية، وإطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري، حيث استقبلت المواني المصرية 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية خلال 9 سنوات.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مساحات المواني البحرية زادت من 40 مليون م2 عام 2014 إلى 75 مليون م2 عام 2023، ويُتوقع أن تصل إلى 100 مليون م2 بحلول عام 2030.

ولفتت الحكومة إلى استكمال مشروعات مواني البحر الأحمر بتطوير ميناءي السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وإنشاء الميناء الأوسط «ميناء المكس»، ومشروعات تطوير ميناء دمياط، وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي.