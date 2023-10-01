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وزير النقل: إنفاق 129 مليار جنيه على المواني والقطاع البحري

كتب:

يارا أشرف
03:59 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال وزير النقل إن الطرق الرئيسية التي يسير عليها النقل الثقيل، شهدت تطويرا مهما، إذ جرى رصفها بالخرسانة، أبرزها طريق الإسكندرية والإسماعيلية وطرق السويس والصعيد، وغيرها.

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»: «اليوم أصبح لدينا مصانع للسلامة المروية سواء العلامات أو الإشارات المرورية».

وتابع: «كان لدينا 15 ميناء و37 كيلومتر أرصفة بأعماق تتراوح بين 8 إلى 12 مترا بمساحة 40 كيلومتر مربع، والطاقة القصوى كانت 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت، إلى جانب تردد 15 ألف سفينة متوسطة الحجم، لأن العمق كان لا يسمح بدخول السفن العملاقة».

18 ميناء في 2023

وأكد: «جرى إنفاق 129 مليار جنيه لتطوير ملف النقل البحري وإدخال مواني جديدة، فأصبح لدينا 18 ميناء في 2023، بأرصفة تبلغ طولها 67 كيومترا، وعمق يتراوح بين 15 إلى 18 مترا بمساحة 75 كيلومتر مربع، والطاقة القصوى كانت 270 مليون طن بضائع 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت إلى جانب 2 مليون راكب، وتستقبل سنويا حوالي 20 ألف سفينة عملاقة».

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