تداول 258 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 57 سفينة عبر أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة، أبرزها سفن حاويات وصب جاف وسائل.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 4126 حاوية مكافئة، في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، وشكلت الحاويات الصادرة 43% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

حركة التداول في ميناء الإسكندرية

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 258 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

تعليمات ميناء الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.