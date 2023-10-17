الوسط الفني يودع الناقدة سهام عبدالسلام: لروحك السلام

حالة واسعة من الحزن سيطرت على الوسط الفني والمسرحي في مصر برحيل الفنانة والناقدة الدكتورة سهام عبدالسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ75 عاما، ومن المقرر أنَّ تُقام صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

ونعت مجموعة كبيرة من العاملين في المجال الفني سهام عبدالسلام، من بينهم المخرج والممثل طارق الدويري، الذي كتب في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «الفنانة العظيمة الممثلة والناقدة وصاحبة المواقف الجمالية المبدئية، المفكرة والداعمة التي تشرفت بالعمل معها كفنانة محترفة مستقلة فيلم وثلاث مسرحيات، سهام عبدالسلام.. سلاما وإلى اللقاء.. هتوحشيني يا سمسمة».

بينما قالت المخرجة والممثلة دعاء محمد حمزة، في تدوينة: «حبيبتي يا سمسمة، مع السلامة يا حبيبتي قلبي وجعني والله يا فنانة يا بطلة يا أجمل ست في الدنيا مع السلامة يا أجمل سمسة»، وكتب الشاعر زين العابدين فؤاد، عبر حسابه على «فيس بوك»، «سهام بنت عبدالسلام الفنانة المسرحية والحكواتية تغير عنوانها وتصعد إلى سماء واسعة».

ونعى المخرج أحمد رشوان الفنانة الراحلة، قائلًا: «وداعا صديقتي الغالية والفنانة الجميلة سهام عبدالسلام، لروحك السلام يا سمسمة»، بينما المخرج المسرحي محمد عبدالفتاح، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفنانة والصديقة سهام عبدالسلام، أحد أهم فنانين المسرح والحكي اللي التقيت بيهم في الحياة، لروحك السلام ولابنتها الصديقة الفنانة نجلاء يونس خالص العزاء».

من هي سهام عبدالسلام؟

تخرجت سهام عبدالسلام من كلية الطب جامعة عين شمس في 1972، ولكنها دخلت إلى المجال الثقافي والفني بعد ذلك كباحثة ومترجمة وناقدة وممثلة، التحقت بالدراسة في ورشة المخرج خالد جلال وقدمت عدد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية القصيرة منها فيلم «حليم» ومسلسل «واحة الغروب» للمخرجة كاملة أبو ذكري، كما شاركت في مجموعة كبيرة من العروض المسرحية وكانت آخر أعمالها العرض المسرحي «المشاغبات»